Vous reprendrez bien un peu de désert ?

De retour de désert de Tabernas ( au sud de l’Espagne ), LUI, seul sur le sable et les yeux pleins d’eau retrouve le froid et le métro. Sur sa monture, il a pris goût aux cailloux et au sable chaud mais sur la route son destrier se dandine aussi comme un poisson dans l’eau.

Suivez les aventures du gaucho en moto qui arpenta les décors western de la Sierra Nevada. Sur sa Srambler Desert Sled rien ne l’arrêta et sur ses deux jambes il rentra … Aï Caramba !

Ducati Desert Sled 800cc moins de 200kg pour à partir de 11 290€ Bon boulot.