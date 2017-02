STILE DUCATI. DOLCE VITA EN GROS CYLINDRES

La plus belle des italiennes vient de fêter ses 90 ans. Et elle est toujours aussi sexy. À cette occasion, l’écurie Ducati s’est associée à l’éditeur Skira pour retracer l’évolution de la marque, dans un superbe ouvrage. Enfilez votre casque, Lui vous fait faire un tour.

Les trois frangins Ducati, n’auraient jamais pu imaginer l’avenir de leur petit atelier sur la Via Collegio di Spagna dans le centre de Bologne. Neuf décennies plus tard, Ducati règne parmi les plus prestigieuses famiglia de deux roues. Plus qu’un hommage l’ouvrage Stile Ducati est un morceau d’Histoire que tout averti se doit de prendre en main. Ça commence avec la Cucciolo – mythique vélomoteur à quatre temps – jusqu’à la Panigale 1299 S Anniversario, la dernière bougie de ce 90e gâteau.

Ducati fait partie de ces écuries qui mettent tout le monde d’accord. Les accrocs à l’adrénaline ou les amateurs de belles carrosseries y trouvent leur compte. Stile Ducati nous rappelle que la classe à l’italienne est unique et que son histoire ne fait que commencer. Un indispensable à posséder dès le 14 mars.

Stile Ducati, éd. par Skira Editore, 336 pages, 90€. En précommande ici