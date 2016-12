Un jour un cadeau ! #Day 15



La sécurité est une question de survie, et puisque Lui tient à ses lecteurs, on vous parle des casques VELDT ! Tissus, textures, couleurs, peintures … on configure son casque de A à Z, pour être sûr que son le voisin n’a pas le même. Fabriqué en fibre de carbone, si d’aventure vous chutiez, malgré la honte, vous resterez distingué.

Casque Veldt helmet – à partir de 490€