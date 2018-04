CAR MARKET

Avis aux collectionneurs et aux amateurs de belles carrossées, la 12ème édition de Automobiles sur les Champs by Artcurial Motorcars se tiendra le 8 avril 2018 sur les Champs Élysées. Un événement à ne pas rater où seront proposées plus de 80 véhicules dont 63% sans prix de réserve… La plus belles de la journée et sans doute la plus convoitée, ce sera l’Alpine A110 sortie d’usine. Mais ça, c’est encore Matthieu Lamoure, Directeur d’Artcurial Motorcars qui en parle le mieux : « Notre vente Automobiles sur les Champs accueillera pour sa XIIème édition l’ensemble des modèles chers à nos collectionneurs. L’exclusivité de cette année demeure néanmoins la présentation d’une Alpine A110 « Première édition » de 2018. Quant aux populaires, elles auront toujours une place de choix, avec notamment, la présentation d’une magnifique Collection de Vespas ! » En effet, pour la première fois, Lambretta et Vespa seront de la partie. Plus on est de fous plus on rit !

Automobiles sur les Champs XII, vente le 8 avril 2018, 16 heures. Plus d’information, ici.

Petit marché…

1957 Facel Vega FV4

Estimation : 170 000 – 230 000€ / 211 000 – 285 000$

1989 Ferrari F40

Estimation : 750 000 – 850 000€ / 930 000 – 1.1M$

2018 Alpine A110 « Première édition »

Estimation: 60000-80000€/74000-99000$

1968 Aston Martin DB6 MKI Volante

Estimation : 550 000 – 750 000€ / 682 000 – 930 000 $