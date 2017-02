Top 5 des Concepts Cars selon LUI

Depuis le 1er février, le festival international automobile vous donne rendez-vous aux Invalides pour admirer les plus beaux concepts cars de demain. Des carrosseries à l’allure ultra futuriste laissant entrevoir l’avenir de l’automobile. Lui a affronté ces monstres d’un autre temps pour vous livrer son top 5 .

1) Aston Martin AM-RB 001

Si son allure ressemble plus à une F1 qu’une traditionnelle Aston Martin, c’est en partie par Adrian Newey, directeur technique de l’écurie de F1 Redbull. Une carrosserie en carbone hyper dynamique, cachant un joli moteur V12. James Bond ferait pâle figure avec sa Db10.

2) Renault Trezor

Grande gagnante de ce Festival international de l’Automobile, Renault a sorti la grosse artillerie. Visuellement, difficile de voir un futur plus radieux que celui-ci. Elle est également la promesse d’une alliance réussie entre sportivité et moteur électrique. Une motorisation de 350 ch, claquant le 0 à 100 km/h en 4 secondes, la France n’a jamais été aussi belle.





3) DS E-Tense

Récompensée par sa technologie « only you », DS a montré les muscles avec ce tout nouveau concept car. 300 Km d’autonomie, 400 ch et 250Km/h en pointe. Si d’aventure vous aviez l’envie et le portefeuille pour vous offrir ce petit bijou, sachez que la marque premium du groupe PSA pense effectuer une première production d’ici 2018.

4) Citroën Cxperience

Si vous êtes nostalgique de la bonne vielle CX, sachez que Citroën a trouvé son héritière. Cependant, passé leur nom, deux univers séparent ces deux sœurs.Le tout pour un moteur hybride, 200 ch et un bloc électrique de 110 ch. De quoi voir un moment vos concurrents dans le rétro.



5) Opel GT Concept



Son ADN provient d’une battante, la mythique série GT.Opel a opté pour un design très épuré, à tel point qu’elle n’a ni rétroviseurs ni poignées de porte. Une vitesse maximale de 215 km/h. Pourquoi s’embêter avec des gadgets ? Allez à l’essentiel.

Plus d’informations sur le site officiel du festival automobile international.