UNE VIRÉE ENTRE AMIS ? PORSCHE, POUDREUSE ET LUXE À VAL D’ISÈRE.

Comme il n’y a plus de saison, les Alpes savoyardes sont encore bourrées de poudreuse. La belle affaire. Du coup, le week-end dernier, la rédaction de votre magazine favori a certainement passé un bien meilleur moment que vous. Lui s’est rendu dans la meilleure station du monde, Val d’Isère, et avec les plus belles voitures du moment, les nouvelles Porsche Cayenne et Panamera. Pour cette dernière, déclinée en Panamera 4S, Panamera Turbo et Panamera 4S Diesel – rallongée de 1 mètre parce que plus c’est long plus c’est bon – le ticket d’entrée est de 125 000 euros. Une bagatelle pour ce piège à filles aux lignes affutées – empruntées à la 911 – qui réjouira votre épouse et votre petite amie. Mais si vous vivez les inconvénients des déplacements en famille, alors Lui a également testé la Porsche Cayenne, dont le modèle S E-Hybrid à motorisation hybride rechargeable est une nouveauté́ mondiale. Au passage, votre dévoué a fait une halte à l’hôtel Le Yule de Val d’Isère. Planté au pied des pistes, son spa de luxe et ses peaux de bête au coin de la cheminée devraient réjouir toutes les passagères de votre bolide. Bref avec un week-end à Val d’Isère en Porsche, vous avez tout bon.

Plus de renseignements sur les nouveautés Porsche, ici.

Hôtel Spa Le Yule, Parc national de la Vanoise, Rue du Parc des Sports, renseignements ici. Pour les essais Porsche, réservations possibles au numéro de téléphone suivant : 06.72.911.911. Plus d’informations sur : www.invitation-porsche.fr.

La station de ski de Val d’Isère est ouverte jusqu’au 1er mai 2017. Renseignements ici.