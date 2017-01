Festival Automobile International 2017 – Votez pour la plus belle !

Le Festival Automobile International revient à Paris pour sa 32e édition. Du 1er au 5 février, rendez-vous aux Invalides pour découvrir les plus beaux pièges à filles de demain.

Souvenez-vous, c’était il y a un an. Vous étiez 100 000 à élire la Renault Talisman « La plus belle voiture de l’année 2016 ». Un titre honorifique que seules les carrosseries les mieux roulées peuvent se vanter d’avoir.

Pour sa 32ème édition, le Festival Automobile International, vous invite encore à hisser la plus belle carlingue au rang de star. Que vous aimiez avoir les mains dedans ou juste dessus, votre vote compte. Si les élections ont déjà débuté, sont encore dans la course : La Peugeot 3008, L’Alfa Romeo Giulia, La Mercedes GLC Coupé, La Renault Scenic et La Fiat 124 Spider.



Si d’aventure, vous préférez des modèles plus « musclés », l’exposition accueillera dès le 1er février les plus beaux projets de concepts cars et notamment les pionniers de l’aérodynamisme. Lui sera sur place pour vous faire vivre l’évènement.

Cliquez ici pour participer aux votes.