« Cars Stars », une affaire qui roule

Les plus grands héros, au fil de leurs mésaventures, peuvent toujours compter sur leur fidèle monture mécanique. Cars Stars, duos mythiques de Jacques Braunstein, retrace ces couples de légendes. Lui vous fait faire un tour !

La voiture fait elle le héros ? Aimerait-on autant Batman sans sa Batmobile ? James Bond sans son Aston Martin ferait-il autant tomber les filles ? Le cinéma et l’automobile entretiennent une liaison très étroite. C’est le sujet du superbe ouvrage de Jacques Braunstein, Cars Stars, duos mythiques. Et il faudra 224 pages démonter pièces par pièces le vaste sujet des hommes et de leur piège à filles. Pour conclure : « Être une star c’est avoir la voiture qui va avec ». Puisque l’âge d’or des stars au volant se situe entre les années 1950 jusqu’en 80, l’ouvrage se concentre sur des personnalités du XXème siècle. Elles sont ensuite classées selon leur caractère ou leur métier. On associe les artistes au volant, emmenées par les Beatles dans la Roll Royce Phantom V ou Elvis Presley et ses Cadillac. Pour représenter les gentlemen drivers, l’exemple s’impose : James Bond et son Aston Martin DB5 de 1964.

De toute évidence, si posséder une Porsche ne fait pas de soi James Dean, cela y contribue.

Cars stars, duos mythiques, éd. Gründ, 224 pages, disponible ici