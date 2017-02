Fille du célèbre champion du monde 98 Franck Leboeuf, Jade, 24 ans est mannequin et affiche une plastique de rêve. Les images parlent d’elles-mêmes… Pour les footeux, sachez que son papa, lui, est à l’affiche à Paris de la pièce Ma belle mère et moi, neuf mois après et a rappelé sur Europe 1 : « c’est le pied, on rigole et me retrouver dans une aventure avec des potes, c’est gratifiant ». Comme ça, tout le monde est content.

