FRIPES FRIPONNES. BYRONESQUE X MARGIELA

Si vous aviez encore besoin d’une excuse respectable pour pénétrer dans un cinéma porno, la voici enfin. Les 4 et 5 mars, en marge de la semaine de la mode à Paris, vous pourrez vous glisser dans l’un des derniers cinémas porno de Paris à l’occasion d’une vente de pièces vintage signées Martin Margiela. C’est farfelu. C’est Margiela. Avec toute l’irrévérence et la provocation attachée à la maison. Cet événement vous est proposé par Byronesque, site de vente de pièces rares et vintage qui amène pour l’occasion dans l’antre du stupre 300 pièces, icones des années 1989 à 2009. Un veston fait de gants de ski en cuir de 2001, une paire de boots Tabi de 1994. Jamais vous n’aurez payé une sortie coquine aussi cher.

« C’est du véritable porno pour les accros à Margiela »

Le lieu choisi, le Beverley, a inspiré les organisateurs. Fripons, si il en est, Byronesque a imaginé une série d’affiches piquées au cinéma porno des années 1970 avec des citations telles que « c’est du véritable porno pour les accros à Margiela », de Cecilia Dean fondatrice du magazine américain Visionaire. Et puisque vous serez dans un cinéma, des films seront projetés tout au long de ces deux journées. Vous allez adorer cette sortie cul-turelle !

It’s coming. Margiela Porn, les 4 et 5 mars, de midi à 21h, au cinéma Le Beverley, 14 rue de la Ville Neuve Paris II.