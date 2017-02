Pamela Anderson. « Fuck la St. Valentin » pour Coco de Mer

La marque de lingerie londonienne Coco de Mer sort aujourd’hui un nouveau film signé Rankin. Avec en égérie, Pamela Anderson. Dans le film la naïade décide de tourner le dos à la Saint Valentin, préférant se satisfaire avec un accessoire. Parce qu’il n’y a rien de plus sexy qu’une fille qui aime prendre les choses en main. « Nous savions où nous allions et ce dès le début. Nous voulions rendre la Saint Valentin subversive », a déclaré Rankin. Le résultat est plus que réussi.

Coco de Mer « Take Your Breath Away », ft. Pamela Anderson (Explicit) by The Full Service from RankinFilm on Vimeo.

©The Full Service is a creative agency founded by photographer Rankin.