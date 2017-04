ET DIEU… CRÉA PAMELA.

La marque de lingerie londonienne Coco de Mer remet le couvert avec Pamela Anderson. Sous l’objectif de Rankin, celle qui est depuis le mois de février ambassadrice de la marque de dessous, se prête à un jeu de rôle. Elle est tour à tour Perséphone, Séraphine, Minerve, Medusa et Sylph. Un jeu qui vous fera tourner la tête sans finir de marbre.

The Full Service is a creative agency founded by photographer Rankin. Working out of a London studio, it creates entire campaigns under one roof. This new exclusive photoshoot for Coco De Mer featuring Pamela Anderson launches this week. Photo Credit Rankin for The Full Service.