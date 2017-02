AGENT PROVOCATEUR X MARIO SORRENTI. Des filles très attachantes

À nous les petites anglaises. La marque de lingerie britannique Agent Provocateur a confié l’image de sa collection printemps / été 2017 à Mario Sorrenti. Celui que l’on adore chez Lui – pour ses couvertures de Léa Seydoux, Rihanna, Anja Rubik et Laetitia Casta – s’est tourné vers un autre maître pour s’inspirer. Elmer Batters. Les fétichistes comprendront puisque qu’il est un des premiers photographes à s’être fait connaître grâce à son travail sur ce divertissement érotique. En 1970 pour Elmer, les jambes, les pieds, pourvu qu’il y en ai !

« Attachée, liée, contorsionnée, serrée, collée, sublimée »

« Quand je dis que Caruschka était mon modèle préféré, je ne parle pas seulement de moi. Aucune fille dans l’histoire de mon activité artistique n’a attiré autant d’admiration qu’elle », comptait-il sur sa muse. Pour la célèbre marque de dessous, Mario Sorrenti a vu l’étincelle en Andreea Diaconu. Alors il l’a attachée, liée, contorsionnée, serrée, collée, sublimée. Elle se fait vamp. Les prises de vues, réalisées en studio non loin du quartier de Soho, berceau de la marque, reprennent l’esthétique des années 1970. La belle se préparerait-elle pour une virée disco ? On ne saura jamais, mais la fièvre, elle, monte.

