WONDERBOOM DE UE. LET’S DANCE.

Devenez le roi autour de la piscine avec la nouveauté de chez Ultimate Ears, la Wonderboom. L’enceinte bluetooth reprend de nombreuses fonctionnalités de ses aînées, à commencer par la plus importante, la résistance à l’eau. Certifiée IPX7, son tissage ne laisse passer ni la poussière ni l’eau jusqu’à 100 mètres de profondeur. Conçue pour un premier achat, l’enceinte est stéréo et elle ne fait que ça. Ici, pas de NFC, pas de prise a x, du Bluetooth pur jus dont la qualité sifflera vos oreilles durant 10 heures. Et si vous souhaitez faire trembler les murs, il est possible d’en connecter deux simultanément. Deux seulement et c’est amplement suffisant. Disponible en six couleurs (gris, noir, rouge, bleu, rose et violet), c’est de la boom bébé.

Wonderboom, de Ultimate Ears. À 99 €. À commander ici.