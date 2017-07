TOUT PETIT BIKINI

Vous n’êtes pas encore en vacances ? Allez donc y goûter à la galerie Joseph, une exposition sur des jolies filles en bikini y est donnée.

Itsi bitsi tini ouini, tout petit, petit, bikini… Chantait Dalida en 1960. Alors si vous voulez voir comment étaient les petits bikinis de cette époque, courez à la galerie Joseph pour voir l’exposition « PIN-UP, l’Âge d’or du Balnéaire ». Elle se tient du 5 juillet au 3 septembre et ravira votre compagne fana de mode et vous, fou de filles à épingler. Une soixantaine de maillots de bain des années 50 ont été choisis par les experts en bikini Ghislaine Rayer et Patrice Gaulupeau – oui, c’est un job de rêve-, tirés d’une collection riche de 5 000 éléments. Ces deux experts ont sillonnés le monde et collectionne depuis plus de 20 ans des maillots de bain, des corsets. Vous pourrez désormais découvrir leur collection.

Alors que le Maccarthysme fait rage dans la société américaine et que le puritanisme vestimentaire l’emporte à Hollywood, c’est sur les plages de la côte ouest que naitront les débuts d’une fronde textile. C’est là qu’apparaitront les premières photos des affriolantes pin-up en maillot de bain. Ce subterfuge permet de contourner la censure qui sévit à l’époque. La lingerie provocante, la nudité sont proscrites par le règlement vestimentaire dit code Hays. Que l’on ne remercie pas.

Cette exposition sera l’occasion d’un focus sur Marylin Monroe. Un maillot de bain de velours aperçu dans le film « Nid d’amour » sera présenté. Ne l’oublions pas, ce qui a fait monter la star hollywoodienne ce sont ces tous petits carrés de nylon.

Cette exposition met aussi l’accent sur ce qui se fait en Europe. La vague new look, le style Brigitte Bardot ainsi que les créations des plus grandes marques de coutures parmi lesquelles figurent Dior, Jacques Fath ou encore Schiaparelli. Vous pourrez également reluquer les illustrations des plus grands publicitaires dont Gruau, Vargas et Petty. Jetez-vous à l’eau !

PIN-UP, l’âge d’or du balnéaire, rétrospective « Cycle Hollywood » du 5 juillet au 3 septembre à la galerie Joseph, 16 rue des Minimes, 75003, Paris. Plus d’information, ici