TOUS PHOTOGRAPHES

Tout pour la photo, tel est le crédo du nouveau né de chez Huawei. Présenté le 27 mars au Grand Palais à Paris, les modèles P20 et P20 Pro, sont dotés respectivement de deux et trois capteurs signés Leica. Dans le détail, la version Pro peut se targuer de disposer d’un triple capteur photo arrière, dont un capteur RGB 40 mégapixels (f/1.8), un capteur téléphoto 8 mégapixels (f/2.4) et un capteur monochrome 20 mégapixels (f/1.6). Rien que ça. Côté esthétique, on ne lésine pas chez Huawei. Disponible en noir et bleu, les teintes Twilight et Pink Gold viennent s’ajouter au choix de ce dos en verre très chic. Les fonctionnalités aussi sont upgradées avec notamment le Super slow-mo, enfin disponible. Et avec un écran de 6,1 pouces (résolution 2240×1080 pixels) pour le P20 Pro, d’aucuns diront que ce n’est pas la taille qui compte. Également présenté fin mars, le Huawei Mate RS Porsche Design va vous rendre fou. Lecteur d’empreintes digitales directement intégré sous l’écran, écran OLED 6 pouces sans encoche légèrement incurvé sur les côtés. Équipez-vous pour l’achat de votre prochaine Porsche.

Les téléphones P20 Pro (Ceramic Black, Twilight Midgrid Blue et Pink Gold pour 899 euros), P20 (649 €) ainsi que le PORSCHE DESIGN Mate RS (à partir de 1 695 €) de HUAWEI seront disponibles en France à partir du 5 avril 2018. Plus d’information, ici.