SACRÉE RIHANNA ! FENTY X PUMA : LES FILLES DU DÉFILÉ

Comment réchauffer la semaine de la mode dans un Paris tout gris ? Facile. Prenez notre chère Rihanna et une bibliothèque – la Bibliothèque nationale de France tant qu’à faire – que vous remplissez de filles très jolies. Vous obtenez le défilé de la ligne Fenty x Puma By Rihanna, automne/hiver 2017-2018. Hier soir, les mannequins n’étaient pas du tout là pour bouquiner mais pour se dandiner dans des pièces sexy et résolument street de cette troisième collection de la collaboration avec la marque allemande. Rihanna les a voulu chearleaders modernes. Mini blousons, mini kilts, maxi bottes. Un flot de sportswear sexy chez ces étudiantes badasse. La bande à Riri est délurée. Forcément, on adore.

