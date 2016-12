Chanel vient de lancer, en collaboration avec le magazine i-D, une plateforme digitale dédiée à «la créativité et la sensualité féminines». Parce qu’il n’y a rien de plus sensuel qu’une fille qui aime s’asperger de liquide parfumé. Pour découvrir ces beautés qui sentent bon, rendez-vous donc sur The Fifth Senth. À ne pas manquer : le film réalisé par la jeune photographe Harley Weir, qui pénètre l’intimité de cinq artistes à suivre de très près.