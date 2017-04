BESOIN D’UNE ASSISTANTE ? DITES WATCH 2.

Vous rêvez qu’elle fasse tout à votre place ? Accueillez donc la Huawei Watch 2. Annoncée en mars, cette seconde génération de montres connectées désarçonne les certitudes.

Elégante, autonome et endurante. On ne demande pas mieux pour une assistante particulière. Vous avez de la chance car c’est précisément ce que propose la dernière montre ultra connectée de Huawei. Destinée aux esprits libres – présentée à Barcelone lors du Mobile World Congress – la Watch 2 est en vente depuis le 1er avril. Intelligente, cette montre va vous surprendre. Désorienté ? Aucune inquiétude, son GPS vous guidera fidèlement jusqu’aux cimes. À bout de souffle ? Son capteur cardiaque vous le notifiera sans délai ni soupir. Étanche, elle résiste aux éclaboussures. Équipée d’un système Android intégré, la Watch 2 donne également accès aux réseaux sociaux. Son prix s’élève entre 329 et 399 euros. Une bagatelle. Inépuisable, son autonomie oscille de 8 à 10 heures. Sa mémoire de stockage est de 4G, ce qui représente plusieurs heures de téléchargement. Vous pourrez donc lire vos messages et recevoir des appels, en tous lieux, en toutes circonstances. Votre nouvelle partenaire vous secondera loyalement.

« La Huawei Watch 2 permet à ses utilisateurs de laisser leur smartphone chez eux et de partir faire leur séance de footing, de vélo ou juste de se promener, tout en restant connectés« , précise la firme dans un communiqué. Chaque utilisateur pourra également « ajouter la musique de son choix à l’entraînement, à partir d’une bibliothèque locale ou du contenu en cache d’applications tierces« .

Innover, voici l’idée. « Nous avons voulu rendre disponible toute la technologie de suivi la plus récente au sein d’un dispositif tendance et intelligent, qui permette non seulement de rester en forme de manière stylée, mais aussi de faciliter le quotidien« , expliquait Richard Yu, PDG d’Huawei Consumer Business, à l’occasion du lancement. « Nous avions à coeur d’élaborer un produit qui s’adapte aux amateurs de liberté qui souhaitent rester connectés« . Fini la camelote, c’est elle qui pilote.

Huawei Watch 2, disponible ici depuis le 1er avril prochain, à partir de 329€ (prix de vente

estimé), selon la version choisie.

Watch 2 Sport Bluetooth : 329€

Watch 2 Sport Classic : 399€

Watch 2 4G : 349€