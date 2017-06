ROLEX, COQUILLAGES ET CRUSTACÉS À SAINT-TROPEZ

Il n’est pas de bon aloi, sur la Riviera, d’être en retard aux festivités. Vous êtes à la page, soyez à l’heure. Magnifique ! Rolex ouvre son premier point de vente à Saint-Tropez.

Tout plaquer et partir à Saint Tropez. Rolex vient d’y inaugurer ce mois-ci une boutique au coeur de la vieille ville. C’est à quelques pas du vieux port que vous pourrez enjoliver votre été des innovation de la marque et faire mouche dans les soirées mondaines. Cette vitrine de 70 m2 se veut l’un des fers de lance de la marque horlogère.

« Tout plaquer et partir à Saint Tropez »

Les dernières créations Rolex y seront présentées pour votre plus grand plaisir. La marque à la couronne propose un large éventail de montres professionnelles et classiques parmi lesquelles figurent deux nouveautés : les modèles Sea-Dweller et Lady-Dajust 28, tous deux actualisés. Après Marseille, Nice et Cannes, Rolex se déploie à St-Tropez. Parce qu’il n’y a rien de plus chic que déguster des huîtres avec une Oyster au poignet, ce sera sans aucun doute, votre rendez-vous de l’été.

Boutique Rolex, 24 rue François Sibili, Saint Tropez. Pour plus d’informations : www.rolex.com

Pièces hautement recommandées par Lui :

Imaginez-vous avec au poigné la Oyster Perpetual Yacht-Master 40, or Everose 18 ct, cadran noir, lunette tournante bidirectionnelle graduée 60 minutes avec disque Cerachrom noir en céramique mate, bracelet Oysterflex. Rien à ajouter, vous serez parfait.

Oyster Perpetual Yacht-Master 40, Rolex, 22 850 euros.

Oyster Perpetual 36, cadran red grape index, lunette bombéee, bracelet Oyster. À l’heure pour le succès.

Oyster Perpetual 36, Rolex, 4 900 euros.