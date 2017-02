HUBLOT. À LA BONNE HEURE.

« Ce nouveau projet a constitué pour nous une expérience extraordinaire: mettre la capacité d’innovation technologique et la volonté d’expérimentation d’Hublot au service de ce monument de l’élégance à l’italienne qu’est la maison Rubinacci et du sens incomparable du style de Lapo Elkann. » En une phrase, Ricardo Guadalupe, CEO de Hublot, a tout dit. Il n’y a qu’à la regarder pour s’apercevoir que la Classic Fusion Italia Independent représente l’alliance de ces trois savoir-faire. Six séries limitées de 50 ou 100 pièces avec boitier en titane poli et satiné, céramique matte ou or King Gold et son bracelet en authentique tissu de costume Rubinacci – « Tartan », « Prince de Galles » ou « Pied de Poule » – ont été présentés à Milan.

« Le luxe véritable »

Ce nouveau modèle de la maison Suisse accroche à votre poignet le parfait match entre dureté et chaleur. Pour Lapo Elkann, fondateur et Directeur Artistique de Italia Independent, c’est là le luxe véritable. Les étoffes ont été choisies parmi la collection de la sartoria Rubinacci. Parmi ses 60 000 mètres carrés, on y trouve tweeds et autres velours datant des années 70, qui intègre parfaitement l’esprit de ces gardes temps de 45mm.

Il ne reste plus qu’à lui donner l’heure.



