DAVID BECKHAM RÉVEILLE L’HOMME TUDOR

La marque horlogère Tudor accueille son premier ambassadeur international au cœur de sa nouvelle campagne Born To Dare. Sous vos applaudissements voici donc le plus chic des Anglais, David Beckham !

« Un Anglais apprécie tout particulièrement un beau costume et une belle montre. Les deux vont de pair ».

Tour à tour footballeur, entrepreneur, philanthrope, icône, David Beckham est l’homme « Born To Dare », comprenez l’homme né pour oser. L’homme Tudor en somme. Celui qui est à l’aise sur terre comme dans l’eau puisqu’avec l’une d’elle à votre bras – la Black Bay Chrono – vous pourrez plonger à 200 mètres. David Beckham a d’ailleurs attaché à son poignet la sublime Black Bay Chrono, un chronographe polyvalent avec calibre manufacture et roue à colonnes, et la Black Bay S&G, une montre de plongée en acier et or d’inspiration vintage. Un parti pris d’homme moderne.

