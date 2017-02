SAINT VALENTIN. UN CADEAU, SINON RIEN

Pour votre moitié, la Saint Valentin aussi peut s’avérer être une corvée. Aussi, Lui.fr vous suggère une sélection de cadeau à votre juste mesure. Si elle vous aime, voilà ce qu’elle doit vous offrir pour vous combler. Et parce qu’on n’est jamais mieux servi que par soi-même, piocher dans cette sélection vous apportera satisfaction.



EMPOIGNER.

Montre « Carrera Calibre Heuer 01 », Tag Heuer, 5 650€.

PINCE-MOI.

Coffret de pinces en chocolat, À la mère de famille chez Colette, 36€



DRESSER.

Eau de parfum, « Much ado about the Duke », Penhaligon’s, 75 ml, 225€.



ENNIVRER.

Champagne « Grand Cordon », Mumm, 75 cl, 35€.



PERLER.

Soin « Infusion de perles éclat caviar nacré », La Prairie, 30 ml, 453€.



CLUB PRIVÉ.

Baume après rasage « Colonia Club », Aqua Di Parma, 100 ml, 59€.



HURLER.

Enceintes portatives Bluetooth, Vifa Oslo, 499€.



FOUETTER.

Martinet en cuir, Killspencer, 159€.

ENDUIT LACTÉ.

Lait Parfumé pour le Corps « Les Délices de Bain », Guerlain, 200 ml, 55€.