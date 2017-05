RÊVER DE CAPRI EN ÉTÉ AVEC MONCLER.

« Je rêve de Biarritz en été » chantait Sébastien Tellier en 2008. En 2017, Moncler rêve de LA, St-Tropez ou Capri sous le soleil exactement et dans la garde-robe plus précisemment. La marque italienne dévoile une collection capsule intitulée « Postcards ». Elle est réalisée en collaboration avec le dessinateur Jean-Philippe Delhomme, dont les croquis de Los-Angeles City, St-Tropez, Les Hamptons et Capri donnent un avant-goût de vacances. C’est dans ce décor que défilent des modèles habillés des vestes, maillots de bain, t-shirt, sweat et accessoires de saison. Le périple de cette collection prend ses quartiers de printemps chez Colette. À vous de la faire voyager.