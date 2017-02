MILLIE BOBBY BROWN X CONVERSE. NOUVELLE GÉNÉRATION

Converse a choisi Millie Bobby Brown pour sa série « Forever Chuck ». L’adolescente qui a cartonné avec son rôle de Eleven dans Strangers Things ne la joue pas à l’envers.

Chuck Taylor. Un nom de sneakers qui met tout le monde d’accord. Pour célébrer ce modèle mythique, Converse a produit « The Forever Chuck Scene videos« , sa nouvelle série avec comme réalisateur, Karim Huu Do. Au cv, un court métrage pour Drake, des campagnes à échelles mondiales pour Rita Ora, Pharrell ou encore Davick Beckam, rien que ça. La révélation de Stranger Things, Millie Bobby Brown, devient pour lui la star d’une première courte vidéo intitulée « Chucks in Film« , reprenant des exemples de personnages emblématiques portant les classiques All Star. Une série aux accents très 80′ à découvrir sur YouTube, Instagram et Snapchat.

On retrouvera bientôt l’adolescente la plus convoitée d’Hollywood en tant qu’égérie Calvin Klein. Raf Simons, l’ayant choisi pour la campagne été intitulée « Calvin Klein by Appointment » au côté de Abbey Lee (The Neon Demon).

Parce qu’il faut bien ça pour attendre la saison 2 de Stranger Things, annoncée pour l’automne 2017.



Chuck Taylor All Star 70’s – 90 €