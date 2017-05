Vous voulez crier des « Ciao la ragazza ! » dans les rues de Capri cet été ? Faites-le à couvert, avec le meilleur des alliés, la réédition du modèle 649 signé Persol. Forme fine, monture plus légère, « Victor Flex » en métal – l’inimitable « pont à trois entailles ». À l’intérieur des branches, certaines paires sont dotées d’inserts métalliques en or 18 carats. Ne plus hésiter, celles-ci sont numérotées et limitées.