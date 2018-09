Lanieri : le tailoring italien 3.0

Sur l’e-shop Lanieri, on taille son costume en quelques clics. Un concept inédit où la confection sur-mesure et les algorithmes vont de pair.



C’est en 2012 que Riccardo Schiavotto et Simone Maggi créent Lanieri. Leur pari ? Révolutionner le sur-mesure. Et qui mieux que des italiens, éduqués au culte du costume et à l’allure fringuante, pour s’atteler à cette tâche somme toute ambitieuse. En résulte un concept innovant, sous toutes les coutures : un e-shop, lanieri.com, où le tailleur sur-mesure est conçu à partir d’un outil customer 3D, d’algorithmes bien ficelés et de beaucoup de savoir-faire.

Si le néo-costume se veut pièce phare de Lanieri, la griffe propose également de personnaliser pantalons, chemises et une panoplie d’accessoires de tailoring. Petit dernier en date sur le site, l’incontournable polo. En véritable paradis du sur-mesure, le site permet même de customiser le moindre détail : boutons, rabat de pochette, coutures contrastantes, tissus, coupes, imprimés… De quoi combler les satorialistes en quête d’exclusivité, de qualité et, évidemment, de style.

Côté confection, Lanieri privilégie une production 100% « made in Italy » et ne jure que par les matières nobles. Parmi les 150 étoffes disponibles sur le site, une grande majorité est de fait, issue de la crème des filatures de laine du pays : Loro Piana, Vitale Barberis Canonico, sans oublier Reda, référence de l’industrie textile italienne. Et pour couronner le tout, Lanieri affiche ce gage de qualité et d’élégance à un prix abordable : le tailleur complet est à environ 600 euros et la livraison – en 4 à 5 semaines – est gratuite au dessus de 100 euros.

Une expérience shopping innovante

Outre le rapport qualité/prix ultra-compétitif de Lanieri, c’est surtout l’expérience shopping qui constitue une véritable révolution dans le secteur du sur-mesure et du e-commerce en général. Divisé en deux parties — une consacrée à la prise de mesures (aidée par un tutoriel vidéo), l’autre à la personnalisation grâce à l’outil customer 3D – ce shopping 3.0 à tout ce qu’il y a de plus inédit.

Aussi inopinée soit-elle, la confection n’est pas l’étape la plus longue lors de la création d’une pièce sur-mesure. Toute la difficulté réside dans la prise des mensurations par le tailleur. Et c’est là que la magie Lanieri opère : en quelques clics, le site regroupe statistiques de tailoring, mesures obtenues et traite le tout avec son algorithme (mis au point en association par des experts tailleurs et ingénieurs). Le résultat ? Un prototype unique et taillé sur-mesure pour le client. Avec en prime, une qualité inimitable qui fait écho à la renommée des costumes 100% « made in Italy ».

Confortablement installé chez soi, la seconde et dernière étape du shopping Lanieri n’est alors qu’une partie de plaisir : s’essayer à toutes les folies stylistiques. De fil en aiguille – et surtout en quelques clics grâce à l’outil de customisation 3D – le costume 3.0 prend alors forme.

Enfin l’e-commerce 100% italien peut également se targuer de proposer des services inédits : livraison express de chemises sur-mesure, échantillons de tissus à prix cassés et possibilité de paiement par bitcoin.

Et pour les plus réticents aux subtilités du shopping internet et de ses algorithmes de tailleurs, une boutique physique Lanieri (elles sont au nombre de huit dans le monde entier) existe également à Paris, au coeur du quartier de Saint-Germain-des-Prés.

Boutique :

Lanieri, 7, rue du Pré-aux-Clercs, Paris 7e.

Tél. 06 38 86 19 38

www.lanieri.com