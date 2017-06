KARL PAQUETTE FAIT DANSER GENTLEMAN FARMER.

Né au Royaume Uni, le gentleman farmer est l’exploitant d’une petite ferme. Et c’est peut-être ce que le danseur étoile Karl Paquette envisage pour sa retraite. Mais pour l’heure, il est le nouvel ambassadeur de la marque Gentleman Farmer, créée en 1990. Mais qui est l’homme Gentleman Farmer aujourd’hui ? Comme vous, c’est un citadin qui aime prendre ses quartiers à la campagne à la fin d’une dure semaine de labeur. Mais comme vous, l’homme Gentleman Farmer sait rester très chic en toutes circonstances. Élégance, rigueur et savoir-être. Voilà trois adjectifs qui collent parfaitement à Karl Paquette, monument de la danse aujourd’hui qui s’est notamment illustré lors de la représentation de Casse-Noisette (Rudolph Noureev) en 2009.

Ce choix tout naturel est né sous l’impulsion de Hugo Rouillon, directeur général de Gentleman Farmer. Parce que pour lui « l’opéra, un symbole d’élégance, de rigueur et de savoir-être, les danseurs sont des sportifs de haut niveau », il a rencontré l’artiste au mois de juillet 2016, par l’intermédiaire du père de Hugo, Olivier Rouillon, médecin du sport. Karl Paquette est le nouvel homme Gentleman Farmer aux côtés de l’acteur Sagamore Stévenin. De cette rencontre entre la marque et le danseur a fleuri une collection d’été tout en coton, couleurs douces et coupes élégantes. En juin, Karl Paquette se produira dans les opéras de Toulouse, Lille et Biarritz. Les pièces, elles, sont déjà en magasins. À surveiller, une collection capsule pourrait être lancée avec le danseur à la fin de l’année. Allez, pas chassés vers la prochaine boutique !

Les pièces hautement recommandées par Lui

Gentleman Farmer, 85, rue de Sèvres, Paris 7ème. Et shopping sur gentlemanfarmer.fr