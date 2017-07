CHIC FRIPE

Ce qui jusqu’à présent n’était réservé qu’à quelques privilégiés de la côte ouest des États-Unis vous est désormais accessible. Le « World of Vintage T-Shirts », une marque de t-shirts vintage débarque à Paris.

Never trust a groupie. Le « World of Vintage T-Shirts » la célèbre boutique américaine de tee-shirts vintage fondée dans la cité des Anges par Marc Guetta, s’est installée dans le 2ème arrondissement de Paris. Si, si. Une collection montée en trente ans et dont l’essence débarque, directement depuis Melrose Avenue. Parce que Tom Cruise, Charlotte Gainsbourg, Angelina Jolie, ou David Beckham en sont des clients réguliers, vous aussi vous allez vous ruer sur ces tee-shirt collector.

David Bowie, les Stones, ou encore AC/DC, la palette est quasi infinie.

Parfaits pour la saison des festivals ces t-shirts originaux customisés aux couleurs, effigies et logos des plus grands groupes et chanteurs des sixties, seventies, eighties voir nineties, vous sont proposés par l’agence Sandie Roy.

Il vous reste à choisir votre famille. David Bowie, les Stones, ou encore AC/DC, la palette est quasi infinie. Pour sûr, vous susciterez l’émerveillement partout où vous irez. Attention, seulement 150 tee-shirt seront vendues dans le pop-up store parisien. Pour parfaire votre culture, un livre a même été édité chez Taschen.

Sandie Roy Paris Private pop-up, Place des Victoires, Paris, II. Tee-shirt, de : 80€ à 200 €. Réservations disponibles ici.

« Vintage Tee-shirt », de Marc Guetta publié aux éditions Taschen, 392 p., en vente ici et ici.