Un jour un cadeau ! #Day 23

Si vous n’avez jamais goûté l’instant magique où soleil au zénith, et poudreuse fraichement tombée, vous ne faites plus qu’un avec votre snow, dommage pour vous. Rattrapez le coup et mettez toutes les chances de votre côté en chaussant ces boots Vans Infuse avec système de serrage tout-en-un Hybrid Plus. Prêts pour le grand frisson.

Vans Infuse 2017 Boots de snowboard – 380€ la partie de jambes en l’air.