Du sur-mesure pour tous

Crée il y a maintenant 5 ans, Atelier NA dégomme chaque jour un peu plus la concurrence en matière de mode masculine. Regard sur une griffe qui bouscule les codes traditionnels en pratiquant du sur-mesure à bas coût.

Qui ne rêve pas de porter un costume qui tombe aussi bien que celui de James Bond ? Jusqu’à présent, le sur-mesure était réservé à la fine fleur, suffisamment aisé pour snober le prêt-à-porter. Grâce à la technologie mise en place par Atelier NA, il est possible aujourd’hui de porter un vêtement 100% personnalisé, sur mesure et à un prix décent.

La cabine 3D est le cœur même du projet NA. Installée dans chaque boutique, elle vous scanne de la tête aux pieds, en 200 secondes, montre en main (pratique entre deux heures de bureau).

Fini l’interminable attente en posture épouvantail. Mieux encore, une fois vos mesures prises, elles sont enregistrées dans la base de données.

Résultat, vous pouvez commander en quelques clics vos vêtements et vous éviter la peine du retour colis pour une taille M qui taille XL.

La juste mesure, sinon rien !

Du classique à l’extravagant, l’enseigne propose un large choix de compositions (Prince de Galle, milleraies, rayures, velours…). À supposer que la création n’est pas votre fort, faites confiance aux designers de la marque, qui possède des collections saisonnières aux goûts irréprochables.

Si vous passez près du Musée du Louvre, rendez-vous au 90 rue saint honoré (Paris 1), où Karim vous conseillera lors de votre « première fois », dans la quête du parfait costume. C’est d’autant plus appréciable lorsque vous ne savez plus où donner de la tête entre les 1500 références de disponibles.

Aujourd’hui plus que jamais, le costume est un indispensable dans le dressing masculin. Le sur-mesure demande une implication très personnelle concernant les matières et les couleurs. Lui, vous conseille donc naturellement la carte cadeau à l’approche des fêtes, qui vous évitera un énième conflit familial avec l’oncle René et son tour de taille.

Plus d’informations sur le site officiel