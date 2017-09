VOUS AVEZ RENDEZ-VOUS…

Arrêtez tout. À 21 heures ce soir, les plus belles femmes du monde seront dans votre salon.



Constance Jablonski et toutes ses petites copines très peu vêtues, comme si vous y étiez, ça ne se manque pas, n’est-ce pas ? Alors, préparez-vous à recevoir chez vous soixante des plus belles femmes du monde. Oui, ce soir, l’un des shows les plus attendus de la fashion week parisienne, organisé par la mythique maison de lingerie française, Etam, sera retransmis en direct.

L’année dernière, le show le plus sexy de Paris a pris place dans les galeries du Centre Georges Pompidou. Pour les 100 ans de French Liberté de la marque, Jacques Dutronc, Joey Starr ou en core Marina Kaye ont animé la soirée. Cette année encore, le défilé ne décevra pas. Il se tiendra au Beaux-Arts de Paris et sera suivi par une soirée dans une ambiance Festival.