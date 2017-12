RELIRE JEAN D’ORMESSON

FB : Tu as déjà écrit dans Lui ?

JO : J’ai failli, à l’époque de Jacques Lanzmann. Il voulait que j’escalade l’Himalaya et puis il est mort. Voilà pourquoi je n’ai jamais escaladé l’Himalaya.

FB : Je porte une cravate en tricot, en ton hommage. Tu as relancé la mode de la cravate en tricot.

JO : Maintenant je pense qu’il faudrait passer à autre chose.

FB : C’est devenu très commun!

JO : Mais la tienne est très fantaisie!

FB : Est-ce que tu as d’autres accessoires ? Je me souviens d’une photo où tu avais des espadrilles aux pieds.

JO : J’aime beaucoup les espadrilles! D’ailleurs, j’ai mis des chaussettes pour toi mais, en général, je ne porte pas de chaussettes. Et si je pouvais vivre en espadrilles, j’aimerais beaucoup.

FB : Nous ne serions pas entrés à la Tour d’argent en espadrilles et sans cravate en tricot.

JO : Il faut une cravate pour entrer?

FB : Oui, tout le monde en a une, sauf le monsieur d’à côté. Autrefois, le directeur lui aurait proposé une cravate.

JO : Moi je suis endimanché parce que je vais à l’Académie mais souvent je ne mets pas de cravate et j’y vais même en col roulé.

FB : Et on peut entrer en col roulé ?

JO : Ionesco, que j’aimais beaucoup, venait en col roulé à l’Académie. Donc je m’y sens autorisé.

FB : Ton attachée de presse m’a dit que tu devais impérativement partir à 15 heures à l’Académie. Que se passe-t-il à 15 heures à l’Académie?

JO : Rien.

FB : (Rires.) C’est vrai que tu as été le dernier rendez-vous de Mitterrand à l’Élysée en mai 1995 ?

JO : Authentique, pendant deux heures, le jour de la passation de pouvoir. À la fin, son médecin dit au président: «Vous n’avez plus que dix minutes.» Et Mitterrand lui dit: «Vous me prévenez quand Chirac est là. Je passerai directement de M. d’Ormesson à M. Chirac. » Plus tard, on a demandé à Roger Hanin: «Pourquoi est-ce qu’il a demandé à d’Ormesson de venir ? » Et il a répondu : « Oh, je connais bien François, il voulait s’amuser, il a choisi le plus con ! » (Rires.)

FB : Tu as dû beaucoup t’amuser à jouer le président Mitterrand au cinéma plus tard.

JO : Un jour, Étienne Comar m’appelle et me dit : « Je suis le producteur de Des hommes et des dieux, j’ai un nouveau film qui commence dans cinq jours, c’est avec Catherine Frot et Claude Rich mais ce dernier est souffrant donc il ne peut pas le faire. Nous avons cherché des comédiens marrants, nous n’avons trouvé personne de libre, nous sommes descendus aux hommes politiques, ils ont tous refusé, et puis on est descendu encore plus bas et votre nom est sorti. Je vous donne 24 heures pour me dire oui ou non. » Et j’ai dit que je n’avais pas besoin de 24 heures car c’était oui. Après j’ai fait des essais et j’ai dit au metteur en scène Christian Vincent : « Je n’étais pas bon ? » Et il m’a répondu : « C’est pas que ce n’était pas bon, c’est que c’était exécrable ! »