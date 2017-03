LUI N°35. DEUX UNES POUR DEUX FOIS PLUS DE PLAISIR

Lui n°35 est en kiosque ! Et parce qu’à plusieurs c’est meilleur votre numéro du mois de mars se décline en deux unes exclusives. Samantha Gradoville et Flavia Lucini ont bravé le froid new-yorkais, à demi nues s’il vous plait et photographiées par le maître de la sensualité David Bellemere. Hailey Baldwin, quant à elle, joue avec les garçons sous l’objectif de l’excellent Pierre-Ange Carlotti…

Et vous laquelle choisirez-vous ?

– Un grand entretien ! Notre cher directeur de la rédaction, Frédéric Beigbeder, a fait la paix avec Nicolas Bedos.

– De la politique ! Retrouvez les aventures du petit Nicolas Dupont-Aignan.

– Un tour chez le concessionnaire ! Avec notre guide des vieilles qui rapportent.

– Un guide pratique ! S’adr.à.l’hôt.Mart. et plus si affinités ! Déchiffrez enfin les textos de votre dealer !

– 50 nuances de Djihad ! Le nouveau phénomène des fanfictions qui secoue les jeunes filles.

– La crémière ! Avec la plus chaudasse du rayon fromage : la raclette.

– De la forme et de la santé ! Et de la mode avec le très parisien Loïc Prigent.

– Et un dernier verre ! Pour la retourner, la fesser et en l’air s’envoyer !

Bonne Lecture !

