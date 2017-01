Slopestyle dans la poudre

Pour tous les mordus de sensations fortes, c’était l’une des compétitions qualificatives à ne pas rater, la 1ère étape du SFR Freestyle Tour à Font Romeu. La 1ère compétition qualificative pour les JO 2018 de Pyeongchang en Corée.

C’était une première dans les Pyrénées. Font Romeu a accueilli du 11 au 14 janvier, une étape de la coupe du monde slopestyle. Le slopestyle est une discipline assez simple à définir. C’est le jeu de l’extrême. Un enchaînement de figures acrobatiques et aériennes en ski ou snowboard sur une piste de descente spécialement aménagée. Et coté free-style, l’édition n’a pas déçu. 360, back flip, les athlètes se sont donnés dans la poudreuse et les tremplins les propulsant à plus de 20 mètres de haut.

Pour cette première édition sur le sol français, les compétiteurs n’ont pas eu de chance avec la météo. Déplorable. Résultat, les qualifications ont fait office de classement final. C’est l’Américain Mc Rae Williams qui remporte la victoire de cette 1ère Coupe du monde. Derrière lui, le Suédois Jesper Tjader prend la 2e place et le Canadien Alex Bellemare se retrouve en 3e position. Côté femmes, Tess Ledeux, 15 ans, gagne sa place pour les JO de Pyeonghchang en 2018 et sera donc la plus jeune représentante française à ces Jeux. Cocorico !

Rendez-vous à La Clusaz du 21 au 24 février 2017 pour la 2e partie de cette édition.