Un jour un cadeau ! #Day 21

Grâce à la KeyMission360 de Nikon, revivez vos plus beaux souvenirs à l’infini. Capable d’enregistrer des vidéos à 360 degrés en 4K et jusqu’à 30 mètres de profondeur, vos chasses au requin blanc n’échapperont plus à personne.

Key mission 360 Nikon, 499€ l’œil partout.