Emmenez-la sur les plages de Taghazout

Vous le savez, vous pouvez faire confiance à Lui.fr pour vous procurer des vagues de chaleurs en cas de grand froid. Aujourd’hui, nous vous gâtons en vous conseillant de tout miser sur un road trip à Taghazout, la capitale marocaine du surf en hiver. Le thermomètre y affiche un coquin 23°, idéal pour l’oisiveté ou l’activité. Laissez vous faire et prenez vos billets.

Pour que vous n’ayez pas de mauvaises surprises et que vous puissiez y passer un séjour de rêve, Ombeline’s Tips a compilé pour vous quelques une des ses adresses favorites.



On couche au Sol House.

Afin de mêler inactivité et responsabilité, on se love au village du Sol House, hôtel quatre étoiles. Le lieu a été construit dans des conditions de respect de l’environnement de la baie de Taghazout. On y loge dans de charmant écolodge, à la décoration rafraîchissante, et axée vers le surf, évidemment.

On commande depuis son lit.



Vous voulez passer la journée au lit et votre compagne aussi ? Pas de soucis, les clients ont la possibilité de réserver leur lit balinais à la piscine qui surplombe l’océan, ou encore de quoi reprendre des forces via le service de concierge en commandant sur Twitter.



On fait toutes les activités.

L’hôtel comprend également une salle de sport entièrement équipée, une école de surf installée donc sur l’une des plages de surf les plus réputées au monde, une salle pour pratiquer le yoga face à la mer. Tous les jours, différentes activités sportives encadrées d’un moniteur sont proposées ainsi que des soirées à thème. Au Sol House, on ne veut surtout pas que les clients s’ennuient. Surtout, après une journée passée dans les vagues, on ira se prélasser dans le spa.



On dine où ?

Après toutes ces activités, il vous faudra vous rassasier. Un large choix s’offre à la clientèle : un restaurant italien avec des plats spécifiques pour les intolérants au gluten – bien pratique, un buffet de cuisine internationale et un bar ouvert toute la journée avec un excellent petit-déjeuner servi jusqu’à 16 heures, idéal pour les fêtards ou les sorties de siestes.

Adresse : Sol House Taghazout, Station Touristique de Taghazout KM 19, 80023 Taghazout, Maroc