Emmenez-là à Majorque

Vous aimez les natures sauvages et indomptées, Lui.fr le sait et vous à trouver l’endroit parfait. Majorque. Mais attention, partez avisé, car si vous vous arrêtez à Palma de Majorque, la capitale des Baléares, vous risquez d’être bien déçu. Seule la cathédrale, installée face à la mer, le vieux quartier de Casco Antigo et le palais de l’Almudaina y sont dignes d’intérêts. Vous ne serez pas en reste en poussant légèrement plus loin. À l’opposé des buildings, Burger King et d’autres constructions vulgaires, que l’on peut voir à Santa Ponsa, le centre de l’île situé à 10 minutes de Palma de Majorque, la plus grande île des Baléares propose calanques paradisiaques, vieille ville et paysage montagneux. Laissez-vous faire et prenez vos billets.

Cette semaine la dénicheuse de bons plans et de bonnes adresses, Ombeline’s Tips nous emmène à Majorque.

On couche au ME by Melia

À 25 minutes de Palma, face à la mer et à la superbe plage de Calvia, il est possible de se détendre, au milieu des pins et des palmiers, dans l’une des deux piscines de l’hôtel ME by Melia. En fonction de votre choix l’ambiance y sera bien différente. Lits balinais et « adults only » pour celle adjacente au Nikki Beach et dont la musique est synchronisée avec celle du club. La deuxième, en retrait derrière l’hôtel est plus tranquille. Parfaite par sa taille pour y faire ses longueurs, ou s’y ressourcer en famille et en toute sécurité grâce au gardien qui la surveille toute la journée. Côté chambre, mobilier contemporain et lit ultra-douillet. Pour les « gamers », possibilité d’avoir une Wii ou une Playstation afin de jouer sur la télévision écran géant disposée dans chaque chambre. Un système audio permet de connecter sa musique via bluetooth et le wifi est gratuit dans toutes les chambres. Les articles de toilettes bios hauts de gamme de la marque Aptivita et l’immense douche (baignoire dans certaines chambres et suites) ajoutent une touche luxe. Madame appréciera le fer à lisser et le sèche-cheveux mis à disposition.

On dine où ?

Dans le mini bar on trouve des produits de qualités comme ceux des gammes : Sal de Ibiza, des biscuits de la marque Generous et différents parfums d’eaux Vitamin Well Care. Pour le room service : le menu comprend des plats sains, végétariens, sans gluten, sans glucides et adaptés aux animaux domestiques, un choix idéal même pour les voyageurs les plus extravagants. Pez Playa, le restaurant de l’hôtel, idéalement installé en plein air, juste au dessus de la plage, sous les pins, offre une vue spectaculaire sur la mer. Bercé par la musique d’un des Djs résidents (qui n’est pas assourdissante soyez rassuré) on commande des produits sains et de la mer, typiquement espagnol mais avec une touche asiatique ou d’Amérique du Sud, pour une expérience gastronomique à prix raisonnables. On apprécie les offres pour les végétariens et les vegans. On vous recommande le délicieux poulpe grillé ou le risotto de riz noir. Les barmans de l’hôtel s’y connaissent niveau cocktails, idéal si vous venez pour le diner : sangria, mojito, pina colada, fruits smoothies (avec ou sans alcool), délicieux thés glacés… Le fabuleux petit-déjeuner de l’hôtel : il n’est pas compris dans le prix de la chambre mais il serait dommage de passer à côté : multitude de pâtisseries et viennoiseries maisons, œufs sous toutes ses formes, produits de la mer, fromages, bar à jus, large offre detox et healthy, bar à pain offrant une multitude de choix (baguette, complet, campagne, seigle…), toutes possibilités de boisson chaude (latte au lait de soja, thés organiques en veux tu en voilà, café sous toutes ses formes), large choix de laits (soja, amande, avoine…).

Le + : une salle de sport ouverte 24h/24h et des cours quotidiens avec un coach de yoga, cardios, pilates, stretching… offerts aux clients de l’hôtel.

On aime : le spa « design » Skin INC, offre une expérience unique en soins de beauté avec des traitements dernier cri et exclusifs à l’oxygène. Ce concept innovant est un rajeunissant non invasif (pas de piqûre, pas de canule) permet de traiter, le visage, le cou, le décolleté et les mains. Il utilise la synergie de l’oxygène sous pression associée à une gamme de sérums spécifiques dont les principes actifs pénètrent en profondeur. Les bénéfices pour la peau aussi bien en surface qu’en profondeur sont immédiats. Ce soin réhydrate, raffermie, lisse, tonifie, relance l’activité cellulaire et redonne de l’éclat. Le centre propose également d’excellents rituels du corps et massages : californiens, anticellulite, pour lutter contre les crampes et les muscles, des exfoliations…

Et aussi…

Les bonnes adresses de l’île

Le coquin

Maricel

Idéalement situé, à 4 km du centre de Palma de Majorque, dans l’hôtel Hospes, un des établissements les plus prestigieux et historique de l’île, connu depuis les années 50, la superbe terrasse du restaurant Maricel surplombe la mer. Coquille Saint-Jacques grillée avec des raviolis aux aubergines, daurade sauvage à la crème légère de cèpes et mini bette rouge, cochon de lait préparé avec sa peau croustillante et une huile de vanille. Le restaurant dispose de deux chambres si vous voulez prendre un dernier verre.

Ctra. Andratx, 11, 07181 Mallorca, Illes Balears, Espagne, +34 971 70 77 44 Lien vers le site du restaurant

Le romantique

El Olivo à la Residencia

Implantés à flanc de coteau dans un quartier calme de Majorque, les deux manoirs du Belmond La Residencia sont un véritable havre de paix. L’hôtel a pour toile de fond l’incroyable chaîne de montagnes Serra de Tramuntana et le charmant village de Deià en contrebas. Ambiance romantique et élégante à El Olivo, diner éclairé à la bougie et dans l’assiette une cuisine méditerranéenne et une carte de vins primés. La vue sur la vallée de la terrasse est à couper le souffle. Pour un moment plus décontracté, optez pour le Café Miró qui vous propose des tapas, le déjeuner ou le thé de l’après-midi. En hiver, lovez-vous au coin du feu. Aux beaux jours, c’est sur les terrasses extérieures ombragées, surplombant le village de Deià, que ça se passe.

Son Canals s/n | 07179 Deià, +34 971 63 9011 , www.belmond.com

Le mondain

Formentor

L’hôtel Barcelo Formentor est situé dans le nord de l’ile et face à la plage idyllique de Formentor. Refuge de romanciers, de poétes et musiciens en quête d’inspiration cet établissement a vu passer de nombreuses personnalités. En terme de gastronomie, l’hôtel propose plusieurs restaurants à la carte et aux ambiances différentes.

Carrer Zona Formentor, 07470 Port de Pollença, Balearic Islands, Espagne, +34 971 89 91 00, www.barcelo.com

Le sensoriel

El Pi

Superbe restaurant qui se trouve en face de la piscine et qui transforme chaque dîner en une expérience extraordinaire. Sans aucun doute, El Pi est un restaurant remarquable de l’île où vous pourrez déguster aussi bien de la cuisine traditionnelle que de la cuisine créative. Un régal pour les sens.

Le littéraire

Valdemossa

À l’ouest de Majorque, la sierra de Tramontana est un paradis d’oliviers et d’amandiers qui inspira à Frédéric Chopin, en voyage romantique avec George Sand, ses préludes. Quant à l’écrivain, elle s’inspira de son séjour pour écrire « Un hiver à Majorque ». Valldemossa, installé sur l’ancien domaine de la chartreuse où le couple séjournait, reflète toujours la même beauté originelle. Le restaurant de l’hôtel offre des dîners romantiques méditerranéens sur des terrasses qui surplombent les paysages brûlés et les champs d’oliviers.

Bon à savoir : Il est possible de visiter la Chartreuse royale de Valldemossa et ses dépendances parmi lesquelles se trouvent les cellules qui furent occupées par ces illustres visiteurs, où sont exposés des objets les concernant, dont le piano Pleyel apporté expressément de France pour le compositeur. Au mois d’août, dans le cloître de la Chartreuse, a lieu le Festival Chopin qui a été créé en 1930. Un événement à ne pas rater si vous êtes de passage dans la région.

Ctra. Vieja de Valldemossa, s/n, 07170 Valldemossa, Majorque, Espagne,+34 971612626, www.valldemossahotel.com