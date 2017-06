VIVE LES FESSES !

Oyez, oyez, citoyens, la quatrième édition du Film de Fesses, un festival de films érotiques, aura lieu cet été à Paris. Venez donc vous rafraîchir dans les salles obscures. Enfin, on se comprend.

Elles sont douces, rebondies ou bombées. On les adore et un festival leur est même consacré. C’est le Festival du Film de Fesses. Le bien nommé assoit sa quatrième édition du 29 juin au 2 juillet dans les salles Reflet Médicis, Filmothèque et Villa Rose, dans le Quartier latin. Le festival sera ponctué par trois temps forts : une rétrospective, une compétition de courts-métrages, et un panorama contemporain. Le tout mettant en valeur des déesses callipyges plus incroyables les unes que les autres.

« Un festival joyeux et vibrant, gorgé de liberté, porteur d’histoires et de rêveries. »

Oui, la canicule et l’ennui seront bannis. La rétrospective portera sur 10 grandes actrices du film érotique des années 60 à nos jours. Et le panorama contemporain sur des films choisis qui proposent de nouvelles façons d’appréhender les genres. La compétition départagera quant à elle 16 courts-métrages préalablement sélectionnés sur près de 200. Les vainqueurs n’en auront que plus de prestige.

« Les films sélectionnés peuvent traverser tous les formats, tous les tons et tous les genres », précise l’équipe du festival. « Mais doivent répondre à deux critères : contenir des scènes érotiques explicites ou implicites et surtout ébaucher une approche intéressante et originale du thème. » Parce que l’équipe souhaite « un festival joyeux et vibrant, gorgé de liberté, porteur d’histoires et de rêveries », le 1er juillet sera consacré à la divine vulve, ce sera la nuit « Viva La Vulva ».

Festival du Film de Fesses, du 29 juin au 2 juillet, salles Reflet Médicis et Filmothèque à Paris. Plus d’information, ici.