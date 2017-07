STEVE MCQUEEN. À LA COULE.

Des bolides, des photographies et des accessoires de mode de l’acteur Steve McQueen, s’exhibent à la galerie Joseph. C’est le « Cycle Hollywood » et ça va vous inspirer tout l’été.

Paris est une fournaise, certes mais Paris sera bientôt vide. Et donc vous pourrez vous rendre avec une extrême facilité à l’exposition « Steve McQueen Style » qui se tient jusqu’au 30 août à la galerie Joseph. Dans l’un de vos arrondissements préférés, le troisième, vous pourrez puiser des conseils style de votre icône, héros de toujours, l’indétronable Steve McQueen. C’est dans le cadre d’une rétrospective intitulée « Cycle Hollywood » que cette exposition a lieu.

De celui qui s’est fait connaître dans « Les 7 mercenaires » ou « Bullitt », restent le style. Mais aussi des photographies de sa vie privée, des affiches d’anthologie de cette star planétaire repéré dans les série B.

« Quand je crois à quelque chose, je me bats de toutes mes forces pour le défendre », Steve McQueen

Des éléments du look de l’acteur seront mis en avant. Des montres, des vestes, et des lunettes. Lunettes Persol, montres Tag Heuer ou Rolex, blousons Barbour ou Harrington. C’est avec naturel et distinction que l’acteur a revêtu les habits les plus simples, voire les créations des plus grandes marques.

Grand amateur de voitures de course, l’expo présentera également les modèles automobiles préférés de l’acteur. Une Mustang Fastback replica type « Bullit », une Triumph Bonneville série spéciale McQueen et une Corner 24 du Mans.

Cet acteur dont l’aura est intemporelle a joué dans des rôles d’aventurier, d’homme d’affaires, de prisonnier, de mercenaire, et de lieutenant de police. Pour lui, rien d’impossible. « Quand je crois à quelque chose, je me bats de toutes mes forces pour le défendre« , a-t-il dit. Il reste une icône des années 50 et l’image d’un gentleman inconditionnel. L’exposition sera enrichie d’autres oeuvres d’arts d’artistes inspirés par le charisme de la star.

« Steve McQueen Style« , jusqu’au 30 août à la galerie Joseph, 116 rue de Turenne, Paris, 75003. Plus d’informations ici.