UN VERRE PAS TARD ? ÉCHOPPES À CHOPER

BROOKLYN CONFIDENTIAL

THE NARROWS

Avant d’embarquer chez Roberta’s, ancien hangar paumé de Bushwick transformé aujourd’hui en resto à pizza, il faut connaître The Narrows, bar à cocktails photogénique, ultra-sexy dans ses éclairages rouge et nuit, comme dans son décor années 1930 laqué tout noir et blanc. Meilleures places à deux autour du long comptoir, shakers dans les mains des filles et à la carte : cocktails classiques, belle sélection de bourbons et prix corrects. L’hiver, on pique les places en estrade pour une dînette bistrot, l’été on squatte le patio, et on apprécie la bière, la tequila toujours servie à 6 dollars, le bon grilled cheese et la tonne de canons toujours là, lançant généralement bien la soirée.

1037 Flushing Avenue, Brooklyn. Tous les soirs, de 17 heures (16 heures le week-end) à 4 heures.