ON DINE OÙ ? MAX 50 EUROS PAR TÊTE DE PIPE

CHATOMAT

BRILLANT

L’adresse n’est pas nouvelle, mais continue de faire le plein. Le carburant d’Alice Di Cagno et Victor Gaillard : la créativité quitte à faire peur. Pas franchement ragoûtant, l’accord moules bouchot et saucisse de porc se révèle épatant en bouche, le poulpe snacké au manioc et sa crème d’épinard est somptueux, comme le dessert : un chou ultra bien monté, taille XXL, garni de crème glacée chocolat, topinambour et olives noires. Conclusion résumée dans les toilettes : « Ici on mange de la poésie. » Dernier verre possible à la Féline, pour un plan biker sentant bon le cuir et le rock’n’roll. Menu: 40€.

6, rue Victor-Letalle, Paris 20. Renseignements, ici.