DE GENTILLES FILLES DANS DE BONNES SÉRIES

Lui.fr a endossé la lourde tâche de repérer pour vous les séries de 2017 avec les filles les plus sexy. Dont voici le top 5.

La jeune fille égarée

Adria Arjona dans Emerald City

Le synopsis : la célèbre histoire du Magicien d’Oz de Lyman Frank Baum, revue dans une ambiance moderne, plus réaliste, signée chez NBC. Le cinéaste indien Tarsem Singh (The Cell) est à la réalisation, et le génial Vincent D’Onofrio se mettra dans la peau du Magicien.

La fille à regarder : Adria Arjona, charmante portoricaine aussi aperçue dans Narcos, donnera un coup de chaud à cette nouvelle série.

……..thinking of what to have for dinner Une photo publiée par Adria Arjona (@adriaarjona) le 16 Janv. 2016 à 7h19 PST





La jeune fille traquée

Karolina Wydra dans Sneaky Pete

Le synopsis : l’histoire d’un arnaqueur (incarné par Giovanni Ribisi) qui va subtiliser l’identité de son compagnon de cellule en sortant de prison et qui risque de le regretter. Bryan Cranston de Breaking Bad et Malcolm créé chez Amazon sa première série, avec l’aide de David Shore (Dr House).

La fille à regarder : la superbe Karolina Wydra doit faire ses preuves, puisqu’il s’agit là de son premier grand rôle. On lui fait confiance.

#Repost @wickedcityabc ・・・ The gorgeous @Karolina_wydra in between takes. #wickedcity #bts @iamgabrielluna has taken over our Instagram account at @wickedcityabc. God check it out!!!! Une photo publiée par Karolina Wydra (@karolina_wydra) le 26 Oct. 2015 à 14h09 PDT

L’héroïne

Adrianne Palicki dans Legion

Le synopsis : le créateur de la série Fargo, Noah Hawley, s’attaque à l’univers des X-Men. Dans cette adaptation des comics Legion pour FX, l’acteur de Downton Abbey, Dan Stevens, se mettra dans la peau du mutant David Haller, le fils de Charles Xavier, qui perd la tête, à cause de ses pouvoirs télépathiques.

La fille à regarder : la sublime Adrianne Palicki.

#adriannepalicki Une photo publiée par arezoo (@arezo__o) le 3 Janv. 2017 à 10h50 PST

La teenage

Lili Reinhart dans Riverdale

Le synopsis : les aventures du jeune Archie Andrews et de ses amis dans la petite ville de Riverdale. Sous son apparence idyllique, elle cache de sombres secrets qui ne demandent qu’à être révélés et perturber la tranquillité de ses habitants. Une série signée Netflix.

La fille à regarder : la belle Lili Reinhart, repérée dans The Kings of Summer, devrait nous éblouir par son talent, mais pas que.

Meet me at Pop’s #Riverdale Une photo publiée par Lili Reinhart (@lilireinhart) le 6 Janv. 2017 à 9h50 PST

La barmaid

Amber Skye Noyes dans The Deuce

Le synopsis : la nouvelle série signée HBO est très attendue cette année puisque nous retrouvons David Simon aux commandes, qui n’est autre que le créateur de The Wire. L’histoire nous emmènera dans le milieu de l’industrie du porno, à New York, au cœur des années 1970. Avec James Franco et Maggie Gyllenhaal en vedette.

La fille à regarder : Amber Skye Noyes risque de changer de dimension suite à l’effet HBO, comme de nombreuses actrices avant elle