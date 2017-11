Connaissez-vous le point commun entre le brillant auteur-compositeur-interprète Benjamin Biolay et le talentueux photographe Marcel Hartmann ? Une très longue amitié de deux ans cumulés dont un livre magnifique est né. En 2016, Benjamin Biolay sortait Palermo Hollywood et en 2017 il nous offrait Volver. Une année les sépare et voilà qu’ils sont réunis puisque le photographe et ami a suivi ce génie pour nous livrer son processus créatif. Le résultat est une première fois pour les deux compères. Un premier livre qu’ils co-signent aux éditions Antoine de Beaupré. Comme Palermo Hollywood et Volver sont deux albums complémentaires racontant une rencontre avec l’Argentine, ce livre et le fruit d’une complicité à l’épreuve des tournées et autres soirées éprouvées dans l’univers de Benjamin Biolay. La parution de ce très beau livre sera suivie d’une exposition photos organisée à la Galerie Cinéma à partir du 10 novembre 2017. L’événement, baptisé Sessions BB, courra jusqu’au 13 janvier. Bref, une oeuvre incontournable.

Benjamin Biolay Par Marcel Hartmann – Palermo Hollywood Volver, aux éditions Antoine de Beaupré, parution le 16 novembre 2017, 39,90 €. Édition limitée comprenant 3 titres exclusifs de Benjamin Biolay et un tirage signé de Marcel Hartmann, à paraître le 1er décembre 2017, 240 €.

Sessions BB, l’expo de Marcel Hartmann sur Benjamin Biolay à la galerie Cinéma, du 10 novembre 2017 au 13 janvier 2018, Paris 3ème.