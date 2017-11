PHOTOTYPES

Il y a 50 ans, Le 19 octobre 1967, le photographe Patrice Habans immortalise une séance en studio entre Brigitte Bardot et Serge Gainsbourg. Le couple iconique prépare alors leur show télévisé pour fêter le jour de l’an 1968. De ce rendez-vous complice on ne connaît qu’une photo, il en existe bien évidemment des dizaines. Vous pensiez ne jamais voir ces clichés ? Détrompez-vous. Vous avez jusqu’au 18 novembre pour vous rendre à la galerie Argentic, quartier Mouffetard de Paris, pour découvrir les planches-contacts des clichés qui ont fait la célébrité de Paris Match. Co-organisée avec le magazine français, l’événement donne à voir l’envers du décor de photos inoubliables. La jeune Brigitte Bardot à 17 ans par Walter Carone, l’arrivée des 24H du Mans par Maurice Jarnoux en 1964… Et après en avoir pris plein les yeux, si vous vous demandez quoi faire de votre argent, vous pourrez vous offrir l’un des tirages limités (20 exemplaires). Elle est pas belle la vie ?

Planches-Contacts, à la galerie Argentic, 43 rue Daubenton, Paris V. Plus d’informations, ici.