SEXY SILLON

C’est doux, c’est lisse et on fait passer des diamants dessus. Le vinyle, est un objet hautement sexuel à manier avec doigter. Comme il est si convoité, l’émission C’est Magnifip ! lui consacre une chronique toute spéciale. « Sex in the Vinyle », c’st son nom et ça en dit long. Ce sera la première fois de Fip et tous les titres seront diffusés en vinyles et en direct. Alors qu’Eartha Kitt chante I Want to Be Evil en 1953 et que Christine Aurel susurre Sex is Business en 1970, Emilie Blon-Metzinger fait un tour d’horizon du sexe dans la musique, mardi 31 janvier 2017, de 20h à 22h. Que vous aimiez faire ça sur du jazz ou du rock, voire de l’électro, il y en aura pour tous les goûts.

