MISTER COCKTAIL

Vous aimez votre cocktail au shaker ou à la cuillère ? Vous vous en contre-fichez comme James Bond ? Peut-être pas vos invitées. Cet été c’est vous le bartender de ces dames. Que vous préfériez passer le tablier ou vous ménager, toutes les recettes vous sont livrées par Lui. Ne vous ratez pas et elles finiront toutes folles de vous.

À faire soi-même

Belles pêches

Le Folie Rosemary

Ingrédients :

12 cl de Crémant Ice petite folie

3 morceaux de pêche coupés en lamelles

1 petit bouquet de romarin

Des glaçons

Fruit défendu

Le Folie fruitée

Ingrédients :

12 cl de Crémant ice petite folie

4 fines lamelles de pomme Granny Smith disposées dans le verre

1 feuille de verveine

Des glaçons

L’épicé

Ingrédients :

5 cl de liqueur de yuzu Marie Brizard

3 cl de thé hojicha

2 cl de jus de citron vert

1 zeste de citron vert

ginger beer

Petite sirène

L’iodé

Ingrédients :

5 cl d’essence d’aneth Marie Brizard

2,5 cl de Gin

1⁄4 de citron jaune

1 cl de jus de betterave

Du tonic

1 zeste de pamplemousse jaune

Poivre noir

2 petites branches de salicorne

L’indomptable

Sacré Sauvage !

Ingrédients :

Quelques glaçons.

2 traits d’Orange Bitters.

20 ml de liqueur d’orange amère.

Compléter de Piper Heidsieck Rosé Sauvage.

Un zeste de pamplemousse et quelques fruits sauvages type myrtilles ou mûres.

Indispensable ! Un verre tumbler bas, rond et large

Le Punchbowl Rhumbellion by Marela (La Commune, paris)

Ingrédients :

15 cl de Trois Rivières Triple Millésime 40%

6 cl de Trois Rivières Cuvée de l’Océan 42%

6 cl de Bénédictine

6 cl de jus de citron vert

12 cl de sirop d’ananas infusé dans du thé indien

Le Brasil Lime tonic de Michael Landart

Ingrédients :

4cl de Ballantine’s Brasil Lime

2cl de jus de citron vert

2cl de sirop de cannelle

Tonic

Fraise coupée, myrtilles, quartier d’orange, quelques feuilles de menthe

Patron Anejo old fashioned

Ingrédients :

6 cl de Tequila Patrón Añejo

2 cuillères à café de sucre

2 gouttes de bitter

1 zeste d’orange

Préparation : dans un verre old fashioned, commencer par presser et jeter le zeste d’orange, ajouter le sucre, le bitter et les Tequila PATRÓN Anejo. Ajouter des glaçons et mélanger.

Maria Lavanda

Ingrédients :

5cl de Diplomático Planas

4cl de jus d’ananas

1cl de jus de citron vert

1cl de sirop de lavande

Pour décorer le verre : un brin de lavande séché

La Firma

Ingrédients :

5cl de Diplomático Mantuano

1cl de citron jaune

1cl d’orgeat

2 framboises fraîches

Astuce : ajouter 1cl de blanc d’œuf pour plus d’onctuosité

Campari Tonic

Ingrédients :

1 volume de Campari (3cl)

3 volumes de Thomas Henry Tonic Water (9cl)

Ajouter une rondelle de citron vert pour la touche finale

Vous préférez en mettre plein la vue sans huile de coude ?

La plus chaude des boissons glacées

Vous êtes beaucoup trop occupés à divertir les demoiselles près de la piscine ? Aucun problème, la boisson de l’été Frozen Cocktail sera votre alliée. Ça craque comme un granité, c’est frais et ça monte à la tête. Blanc pêche, blanc fleur de sureau ou rosé pamplemousse, trois ingrédients aux vertus bienfaitrices dans des mélanges aux effets séduisants.

Frozen Cocktail, 20 cl, 2,30 euros.

Sur le grill

Vous adorez la côte de boeuf, elle ne jure que par le champagne. Fini les compromis, que commence les plaisirs de bouche avec ce kit imaginé par La Maison Piper-Heidsieck. Le tout en un pour ne faire qu’un. Seau à glace puis barbecue, ça souffle le chaud et le froid. Comme vous en somme.

70 € aux Galeries Lafayette & Cavistes, de juin à septembre. piper-heidsieck.com