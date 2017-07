MIROIR, MON BEAU MIROIR

Suite à l’immense succès de son exposition célébrant l’art du selfie, la galerie Saatchi de Londres vient d’annoncer sa prolongation jusqu’au 23 juillet.

La célèbre toile Las Meninas de Diego Velasquez, peut-elle être classée dans la même catégorie qu’une photo de la merveilleuse Rita Ora, celle des selfies ? C’est la question à laquelle tente de répondre la galerie londonienne Saatchi dans son exposition »From selfie to self expression », dont elle vient d’annoncer le report de clôture au 23 juillet. Célébrer l’art du selfie au travers des siècles, des grands maîtres à nos jours, voici l’ambition de Saatchi.

Un concours co-organisé avec Huaweï sera par ailleurs organisé. Intitulé #SelfExpression, celui-ci s’adresse au public. La société chinoise vient également d’annoncer la sortie de son dernier portable, le P10, doté d’une technologie permettant la reconnaissance faciale à 360 degrés et des selfies de meilleures qualités. Les inscriptions ont commencées le 12 juin.

Le verdict sera rendu le 5 septembre prochain à Londres. Un précédent concours réunissant 10 photographes avait également été organisé. Près de 14.000 candidatures avaient alors été recensés. C’est la photographe Dawn Wolley qui l’avait emporté. Et parce qu’il y a toujours une bonne raison d’admirer des selfies de Rihanna ou de Rita Ora, rendez-vous ce week-end à Londres.

« From selfie to self expression« , jusqu’au 23 juillet, Galerie Saatchi, Londres. Plus d’informations, ici.