LONGUE VIE AU ROI.

« Je ne connais absolument rien à la musique. Pour ce que je fais, je n’en ai pas besoin ! ». Celui qui a dit ça était plein d’humour et surtout de talent. On l’appelait le King. Il nous a quitté il y a 40 ans. La chaîne Toute L’histoire lui rend hommage.

Well, it’s one for the money, Two for the show, Three to get ready. Plus qu’un refrain ces paroles ont été un art de vivre. C’est à l’occasion de la commémoration de la disparition d’Elvis Presley en 1977, que la chaîne Toute L’histoire vous offre trois reportages le mercredi 16 août dès 20h45. Il y a 40 ans jour pour jour celui qu’on surnommait le King disparaissait. C’est dans sa maison de Memphis, à l’âge de 42 ans, que le chanteur s’éteignait des suites d’un arrêt cardiaque.

« Les Défis : ils vous gardent jeunes »

« Dans l’intimité d’Elvis« , « Elvis Presley, les dernières 24 heures« , « Elvis, retour à Tupelo« : voici le programme de cette soirée. C’est tour à tour les aspects méconnus de la vie privée du King, son ascension fulgurante, et sa disparition inattendue le 16 août 1977 qui seront explorées. Le rock pleurait ce jour-là l’un de ses pionniers.

Proches, intimes, et amis du chanteur s’exprimeront en première partie. Puis c’est à Tupelo, ville natale de l’icône, que le dernier des trois reportages se fixera. Raconter la trajectoire d’une rock star dont le leitmotiv était « Les Défis : ils vous gardent jeunes », de ses premières années à ses succès futurs, tout un programme. Now go, cat, go.

« Elvis Presley : la mort du King », soirée spéciale, mercredi 16 août à 20h45 sur Toute L’histoire.