JFK. LA COURSE À LA MAISON BLANCHE

C’est à l’occasion du centenaire de la naissance de John Fitzgerald Kennedy que les éditions Taschen rééditent l’ouvrage « Superman débarque au supermarché« .

Les éditions Taschen rééditent à l’occasion du centenaire de la naissance de John Fitzgerald Kennedy, le 29 mai prochain, le célèbre article de Norman Mailer : « Superman débarque au supermarché ». Parut en pleine campagne dans le magazine Esquire, ce petit texte avait fortement contribué à l’élection de JFK.

Libération des moeurs, plein-emploi, baby-boom : ce livre d’art restitue fidèlement l’Amérique enthousiaste des années Kennedy

Agrémentée de 300 photos d’illustration, dont certaines signées par Cornell Capa, Henri Dauman, et Jacques Lowe, cette oeuvre nous replonge dans l’euphorie des sixties. Libération des moeurs, plein-emploi, baby-boom : ce livre d’art restitue fidèlement l’Amérique enthousiaste des années Kennedy. « We can do better« ! À l’époque, plus de 70 millions d’Américains avaient suivi le premier débat présidentiel diffusé par la télévision…